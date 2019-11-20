القبض على زعيم أكبر عصابة لسرقة السيارات ببنغازي

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي أمس الثلاثاء ضبط زعيم أكبر عصابة في سرقة السيارات بالمدينة.

الإدارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن هناك قضايا مسجلة ضد مجهول في سرقة السيارات من مدينة طرابلس وبيعها في ضواحي المدينة وكذلك شراء السيارات المسروقة من مدينة بنغازي وبيعها في المنطقة الغربية وجميعها سيارات حديثة.

وأضافت:”كما قام زعيم العصابة بتطوير هذا العمل بعد شراء آلة متطورة خاصة بطبع المفاتيح السيارات مشفر وعادي من الامارات العربية بالتحديد مدينة دبي عن طريق مكتب شحن بمنطقة السلماني بمدينة بنغازي بمبلغ وقدرة 70.000 الف دينار ليبي”.



كما نوّهت إلى أن هذه آلة حديثة تعمل عن طريق ربط الالة بالهاتف وتصوير كود المدون على الزجاج السيارة الامامي تقوم الالة بطبع المفتاح تلقائي في دقائق،مؤكدةً أنها قامت بالتحقيق في القضية لمدة 4 اشهر تقريبا كونه يوجد فيها اطراف من خارج مدينة بنغازي

الإدرة العامة للبحث لجنائي لفتت إلى زعيم العصابة اعترف على السيارات المسروقة التي قام بشرائها من بنغازي وبيعها في المنطقة الغربية بالإضافة إلى موديلات السيارات وسعر الشراء كمسروقة وطريقة بيعها.

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