العاهل السعودي: المملكة تسعى إلى تسوية سياسية في اليمن

قال العاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الأربعاء، إن المملكة تسعى إلى تسوية سياسية في اليمن ، وتأمل أن يفتح اتفاق الرياض الباب أمام محادثات سلام أوسع.

وأدلى الملك سلمان بتلك التصريحات في خطاب سنوي أمام مجلس الشورى.

واضاف أن السياسة النفطية للمملكة، تستهدف تعزيز الاستقرار في أسواق النفط العالمية وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء.

وقال إن الطرح العام الأولي لعملاق النفط التابع للدولة أرامكو السعودية سيسمح للمستثمرين من داخل وخارج المملكة بالمشاركة وسيخلق آلاف الوظائف.

وأشار إلى أن تمكن أرامكو من استعادة طاقة إنتاج النفط سريعا بعد هجمات في سبتمبر، يثبت قدرة المملكة على تلبية الطلب العالمي خلال أي نقص.

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