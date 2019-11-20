الدعوة إلى إقامة صلاة إستسقاء

إيوان ليبيا – وكالات :

دعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ،مديرو مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمناطق، لإقامة صلاة إستسقاء .

و قالت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ،في بيان ،إن حاجة العباد والبلاد والشجر والزرع والدواب إلى الماء حاجة ماسة فهو سبب للحياة كما قال تعالى: (وجعلنا من الماء كل شي حي) فإذا نزل المطر أنبتت الأرض من كل زوج بهيج، قال تعالى (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج) وإذا إنقطع الماء أو تأخر تضرر الإنسان والحيوان والنبات وسارت الأرض هامدة وأغاثهم الله من الجفاف والجدب والقحط ومن فضل الله علينا ورحمته أن شرع لنا عند إنقطاع المطر أو تأخره إقامة صلاة الإستسقاء تضرعا ودعاء وطلبا في نزول المطر.

عليه فإن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن إلى جميع مكاتب الفروع بإقامة صلاة الاستسقاء ويترك تحديد وقت الصلاة ومكانها لمديري المكاتب وفي حال من الله عز وجل بالمطر قبل أداة الصلاة فلا تصلى والله ولي التوفيق.

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