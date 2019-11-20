تقرير يكشف رفض إنريكي العمل مع مورينو.. لم يدعمه في أزمته

وقالت الإذاعة الإسبانية أن إنريكي أبلغ اتحاد الكرة أنه لن يعمل مع مورينو مجددا رغم الرحلة الطويلة التي جمعت بينهما في روما وسيلتا فيجو وبرشلونة والمنتخب.

وأشار التقرير إلى العلاقة بين الطرفين تدهورت إذ لم يتواصل مورينو مع إنريكي خلال أزمته العائلية ومرض ابنته.

وأن مورينو لم يذهب لزيارته حتى في منزله في برشلونة أو وقت تواجده في المستشفى رفقة ابنته الراحلة، وهو ما أثر على العلاقة بينهما بشكل كبير.

لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني ذكر في وقت لاحق عن حقيقة الخلاف بين الطرفين: “الأمور الشخصية بين مورينو وإنريكي من شأنهما وليست من شأن الاتحاد الإسباني”.

إنريكي قاد إسبانيا في 7 مباريات، حتى انسحب من معسكر المنتخب بشكل مفاجئ في مارس 2019، ليتوى مورينو المهمة مؤقتا لـ 3 مباريات.

مورينو تولى المهمة بشكل دائم بعد استقالة إنريكي في يونيو، إذ فضّل المدرب الابتعاد عن الساحة والتفرغ للعناية بابنته تشانا التي عانت من مرض السرطان، قبل وفاتها في شهر أغسطس الماضي.

إجمالا، قاد مورينو بلاده إسبانيا في 9 مباريات، حقق فيها 7 انتصارات وتعادلين، وكان يتوقع استمراره كمدرب لـ لاروخا في يورو 2020.

ولا يعد هذا التغيير الفني الأول المفاجئ لـ إسبانيا مؤخرا، إذ أقيل جولين لوبيتيجي من مهمته قبل يوم واحد على انطلاق كأس العالم 2018 بسبب توقيعه لـ ريال مدريد، ليتولى فيرناندو إييرو المهمة.

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا