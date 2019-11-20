تقرير: إدارة ميلان اجتمعت مع رايولا من أجل إبراهيموفيتش

وذكرت شبكة سكاي إيطاليا إن إدارة الروسونيري اجتمعت يوم الأربعاء مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب للحديث عن وضع السويدي.

وأشارت الشبكة إلى أن إبراهيموفيتش سيحسم مستقبله الأسبوع المقبل ولم يوافق على أي عرض بعد.

الأكيد أن المفاوضات بين الطرفين قد بدأت وأن عودة المهاجم المخضرم باتت محتملة بشكل كبير.

وربطت بعض التقارير اللاعب بالانتقال لصفوف بولونيا أو ميلان أو نابولي الإيطالي ().

وكان مفوض الدوري الأمريكي قال سابقا أن إبرا وقّع لـ ميلان في وقت سابق ().

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط مع لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي قبل أن يعلن رحيله.

السويدي أعلن عبر حسابه الشخصي على تويتر عن رحيله من الدوري الأمريكي قائلا: “أتيت، رأيت، غزوت، شكرا لوس أنجلوس جالاكسي لجعلي أشعر أنني حي مجددا”.

وسبق لإبرا أن ارتدى قميص ميلان إذ لعب للروسونيري موسمين حقق خلالهما لقب الدوري والسوبر الإيطالي.

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