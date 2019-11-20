الأمم المتحدة تعلن مساعدتها للعراق في إعداد التشريعات الانتخابية

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة على استعدادٍ للمساعدةِ في إعداد التشريعات الانتخابية التي تُلبّي تطلعات الشعب العراق ي بالكامل.

وقالت بلاسخارت- في تصريح صحفي- إن عملية الإصلاح الانتخابي في العراق “هي ملكٌ للعراقيين وبقيادة عراقية، كما يجب أن تكون. وقدّم خبراء الانتخابات التابعون للأمم المتحدة دعماً فنياً إضافياً، من خلال مشاركةِ أفضل الممارسات الدولية”.

وأضافت أن “مسودة التشريع الانتخابي قيدَ المراجعة حالياً، تتطلب من قبل مجلس النواب إدخالَ تحسيناتٍ لتلبية مطالب الشعب”.

وأوضحت “من صلاحيات مجلس النواب دراسة هذا التشريع بحسب ما يراه مناسباً ومع ذلك، أودُّ أن أحثّ البرلمان يين على العمل بناءً على مطالب ناخبيهم المشروعة؛ من أجل إجراء انتخاباتٍ موثوقةٍ وحرةٍ ونزيهة، تعكس خياراتهم رغبة الشعب باعتماد طريقةٍ جديدةٍ ومختلفةٍ في ممارسة العمل السياسي، واستعادة أمل الكثير من العراق يين في غدٍ أكثرَ إشراقاً”.

ويدرس البرلمان العراق ي مشروع قانون جديد لتحسين قانون الانتخابات في العراق ، استجابة لمطالب المتظاهرين، بعد أن أظهر القانون السابق سلبيات كثيرة، أبرزها حصر الوصول إلى مقاعد البرلمان بالكتل والأحزاب الكبرى في العراق ، من دون إعطاء فرصة للأحزاب الصغيرة والمستقلين بالحصول على مقاعد.

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