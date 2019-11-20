سوندلاند : أنشطتي فى أوكرانيا كانت بناء على أوامر من ترامب

قال سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبى جوردون سوندلاند اليوم الأربعاء، إن أنشطته فى أوكرانيا كانت بناء على “أوامر” من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر محاميه الخاص، مؤكدا المزاعم أن الرئيس ( ترامب ) مارس ضغوطا على كييف للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن.

وخلال حديثه أمام جلسة استماع في إطار تحقيق مساءلة ترامب اليوم، أعرب سوندلاند أيضا عن اعتقاده بأنه كان هناك “شيء مقابل شيء”، حيث عرض على أوكرانيا اجتماعا في البيت الأبيض، مقابل الإعلان عن إجراء تحقيق بتهم فساد، كان من المرجح أن يتركز على جو بايدن.

وقال سوندلاند للجنة مجلس النواب التي تجري التحقيق الخاص بمساءلة ترامب ، إنه هو وآخرون “قاموا بما طلب منهم القيام به، وقد شمل هذا العمل مع رودي جولياني، المحامي الخاص بالرئيس.

وأوضح سوندلاند “لقد فهمنا جميعا أنه إذا لم نعمل مع السيد جولياني، سنفقد فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة و أوكرانيا ، لذلك اتبعنا أوامر الرئيس”.

وأضاف “رأيت آنذاك.. وأرى الآن، أن الرجال والنساء في وزارة الخارجية، وليس المحامي الشخصي للرئيس، يجب أن يتولوا مسئولية شئون أوكرانيا “.

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