عام 1973.. حين تلاعبت بولندا الاشتراكية بإنجلترا على ويمبلي

كانت ولازالت الكرة الإنجليزية قبل ذلك التاريخ مصدر فخر على نحو كبير بين الجماهير. جزء لا يتجزأ من تقاليدهم الإمبريالية جنبا إلى جنب مع ثقافتهم وموسيقاهم والملكية في قصر باكنجهام، تاريخ من التحدي في كل الجبهات تلك إلى جانب كرة القدم. خاصة كرة القدم.

شعر الإنجليز بخيبة أمل كبيرة منذ عام 1950، حيث أولى مشاركاتهم في كأس العالم والخسارة أمام قوى ناشئة جديدة في عالم كرة القدم مثل أمريكا، وهو ما يتنافى مع عراقة اللعبة حيث يعتبر أنفسهم الإنجليز بأنهم مخترعي اللعبة، عاشوا تاريخا قصيرا من الإحساس بالضآلة أمام من نشروا في بلادهم كرة القدم، حتى جاء موعد استضافتهم لكأس العالم عام 1966.

لقد تغير كل شيء في لحظة كاسحة وجيزة في عام 1966. فازوا بكأس العالم، المرة الوحيدة التي أقيمت فيها أحداث سرادق كرة القدم كل أربع سنوات في منزلها الروحي. في غضون السنوات الأربع المقبلة، فاز مانشستر يونايتد بدوري الأبطال، حطم ديفيد هيمري الرقم القياسي العالمي في سباق 400 متر حواجز في الألعاب الأولمبية، وأصدر البيتلز سبعة ألبومات، وظهر بينك فلويد لأول مرة مع بايبر آت ذا جيتس أوف دون. إنجلترا كانت مزدهرة حقا في كافة المجالات.

ركبوا موجة النشوة تلك كرويا في سبعينيات القرن العشرين. ظهرت بطولات من بوبي مور وجوردون بانكس ودفاعا حماسيًا من أجل الحفاظ على اللقب، حتى وإن كان غير كافٍ في نهاية المطاف، فلم يحافظا على تاجهما في كأس العالم بالمكسيك. كان عام 1973 بالغ الأهمية، أصدرت فرقة كوين ألبومها الأول، ووردت بينك فلويد في فيلم Dark Side of The Moon عن الرسوم البيانية، وكانت إنجلترا على وشك التأهل لكأس العالم القادمة بألمانيا الغربية. في نفس العام، جاءت بولندا إلى لندن وتحديدا ويمبلي في آخر مباراة تصفيات. لقد كان الإنجليز يتوقعون أن اللقاء سيكون نزهة أمام المضيف الشيوعي.

الخصم البولندي لم يتأهل لبطولة كبرى منذ عام 1938، حيث قدم إنجلترا فريقًا شابًا غير مؤهل، لم تعش الأسود الثلاثة قبل المباراة أي ليالٍ بلا نوم قلقا من ضياع التأهل، ولم يكن أي من اللقاءين السابقين في وارسو في ذلك العام ، عندما فازت بولندا 2-0. كان رد إنجلترا على ذلك هزيمة النمسا بنتيجة 7-0 في ويمبلي ، الرد كان ثقيلا بما يكفي لإلقاء ظلال من الطمأنينة. وذهب برايان كلوف المدير الفني الأشهر للمنتخب الإنجليزي إلى حد وصف حارس المرمى يان توماسزيوسكي بأنه “مهرج” بسبب حلاقة شعره الغريبة وزيه غير التقليدي.

كان تحقير كلوف بمثل تمامًا كيف شاهدت بلاده الفريق البولندي ولاعبيه. في بولندا، لم تكن كرة القدم ملتصقة بالمجتمع والثقافة كما هو الحال في إنجلترا أو بعض دول شرق أوروبا الأخرى. عندما كان الفريق عالقًا في سلسلة من أكبر بطولات كرة القدم ، لم يكن لديه الكثير ليدافع عنه. وكانت رحلة إلى ويمبلي للتأهل بالضربة القاضية احتمال مخيف وإن لم يحدث فلا توجد مشكلة.

جوناثان ويلسون عن كتابه “وراء الستار” ، يقول يان توماسزيوسكي: “كان الأمر مثل ذهاب فتيات إلى ملعب كرة قدم لأول مرة. كانت هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها على ملعب بسقف. مع هدير جماهير لا يهدأ. في بولندا، كان لدينا فقط ملاعب مفتوحة. أما ويمبلي فكان الجحيم”.

عندما وصلوا إلى إنجلترا، رأوا في الإنجليز صورة شبيهة بصورة البرازيل فيما قبل نهائي كأس العالم عام 1950 ضد أوروجواي حينما احتضنوا النصر باكرا قبل بدء المباراة. ومثل أوروجواي في ماراكانا بعد ظهر ذلك اليوم ، وجد البولنديون إلهامهم لمجابهة ازدراء خصومهم.

كان مدرب بولندا كازيميرز غورسكي قد أعد الفريق جيدًا لمواجهة هذا التحدي. لقد كان محاربًا عسكريًا في الحرب العالمية الثانية وكان يعرف شيئًا أو اثنين عن عقلية الحصار التي يحتاجها الفريق البولندي. ولكن على عكس السوفيت أو العديد من الدول الأوروبية الشرقية الأخرى ، خاصة في الحقبة الشيوعية السوفيتية ، آمن جورسكي بالبنية الاجتماعية الأنيقة. شجع اللاعبين على التعبير عن آرائهم واتباع غرائزهم ، وخلق بيئة فريق من شأنها أن تكون موضع حسد لمعظم الآخرين.

في كثير من الأحيان في مباريات كرة القدم للفئة العمرية الأقل من 12 عاما، ستجد الآباء يحثون الأطفال على عدم التمرير لزملائهم والتسديد دوما، معظم العينين والأذنين محبوستان تجاه ذلك الأب الذي لا يلين من تعليمات عالية الصوت إلى الفتى. رغم ذلك ، ويصرخ بكلمات تشجيع على ولده. “أحسنت يا جيم. فخور يا أنت. احتفظ بها “. في ويمبلي بعد ظهر ذلك اليوم ، كان غورسكي هو ذلك الأب ، وليس المدرب الذي يقف مثل قطعة الثلج كبرايان كلوف أو السير ألف رامزي، ولكنه رجل أقل إنجازًا كان يعرف كيفية الحصول على ثقة وانتباه أولاده على الخط.

كانت بولندا تحتاج فقط للتعادل من أجل التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، كاد هذا يتلاىشى في غضون دقيقتين من المباراة ، كاد يان توماسوفسكي منح إنجلترا الصدارة ، وفشل في ملاحظة أن ألان كلارك يقف بجانبه وهو يخرج الكرة. نجح الحارس في قفزة هائلة ليلحق الكرة بأصابعه والتي ظلت مصابة طوال المباراة، كان يان توماسوفسكي يواصل لعب مباراة حياته في ويمبلي ، ويحقق أداءً هائلاً وعندها اعتقدت إنجلترا أنه لن يصلوا أبدا للشباك. لقد حاول اللاعبون الإنجليز كما لو استطاعوا فقط، حيث أطلقوا سددوا 36 تصويبة و تحصلوا على 26 ضربة ركنية ، لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد طريق يتخطى الهدف البولندي ، ما عدا وقت ضربة الجزاء والتعادل، مما يعني أن بولندا حصلت على تذاكر إلى ألمانيا في العام المقبل ، وكانت إنجلترا ستشاهد كأس العالم من المنزل للمرة الأولى منذ بدء اشتراكها.

في كأس العالم 1974 ، لعبت بولندا بثقل بعد اقصائها إنجلترا وانتهى بها الأمر بالميدالية البرونزية بعد أول مشاركة، بل وهزمت البرازيل في مباراة تحديد المركز الثالث. حيث لم يستطع بول بريتنر الألماني سوى أن يمدح بولندا على هذا الأداء.

“يمكنني أن أتذكر مباراة واحدة حيث كنت دائماً أصر على أننا هزمنا فريقًا كان أفضل منا بشكل أساسي. في الواقع ، كان بالتأكيد أفضل فريق في المسابقة ولم يفز بعد بكأس العالم. أقصد بولندا عام 1974. كان لديهم فريق أفضل في كأس العالم من ألمانيا أو هولندا أو البرازيل أو أي شخص آخر في هذا الشأن. كان البولنديون أفضل فريق في عام 1974”.

لم يستريحوا بعد كأس العالم ، كرروا أداء الميدالية البرونزية في عام 1982، مع عرض جدير بالثناء في عام 1978 يقع بينهم. في عام 1986 ، كانت بولندا تسير خطوات كبيرة مرة أخرى حتى صادفت البرازيل أمام زيكو وسقراط. لقد كان بمثابة نهاية لمرحلة طويلة من العقد، والتي على الرغم من إمكانية محاكاتها، سيكون لها دائمًا صفحة خاصة بها عند كتابة كتاب تاريخ كرة القدم البولندية.

كان ويمبلي في عام 1973 مشابهًا للمقبرة قبل مجئ بولندا، خاصة إذا كانوا يأتون من أراض لم تشهد نجاحًا كبيرًا في كرة القدم، ولكن هيكل فريق اشتراكي قد كون، أمكن لبولندا أن تستعد لعصر كرة القدم المجيد. بالنسبة إلى إنجلترا ، كانت بولندا تمثل صدعا في تاريخهم الفخور، حيث اضطروا إلى الخروج من إحدى المسابقات بعد 8 سنوات فقط من الفوز بها. بل سيستغرقوا ثمانية سنوات أخرى من أجل التأهل مجددا.

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