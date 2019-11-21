رئيس بلدية طبرق يلتقي السفير الألماني

إيوان ليبيا – وكالات :

بحث رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، مع السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له أوجه التعاون في مجال الاستثمار وإقامة الشراكات بين ليبيا وألمانيا.

ووفق بيان للمجلس البلدي طبرق، حضر اللقاء وكيل ديوان البلدية ومدير إدارة الجودة والمتابعة ومدير إدارة المشروعات ومدير مركز طبرق الطبي.

وشدد السفير الألماني على استعداده لمد جسور التعاون بين بلدية طبرق والسفارة الألمانية، مؤكدا أهمية التعاون المباشر مع البلديات.

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