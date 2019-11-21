صالح يلتقي وفدا من نقابة السادة الأشراف

إيوان ليبيا – وكالات :

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، وفدا من نقابة السادة الأشراف في ليبيا بحضور عضوة مجلس النواب انتصار شنيب.

وناقش المستشار عقيلة صالح خلال هذا اللقاء «بعض الموضوعات التي تتعلق بنقابة االسادة الأشراف في ليبيا لتقوم بدورها المناط بها أسوة بالنقابات المماثلة لها في بعض الدول العربية والإسلامية»، وفقًا للمستشار الإعلامي لرئاسة المجلس.

كما تطرق اللقاء إلى عدة «موضوعات وقضايا تتعلق بما تمر به بلادنا وتحريرها من الفوضى والإرهاب لتستقر أوضاعها وينعم الليبيون بالأمن والأمان وخيرات بلادهم وترسيخ دولة القانون والمؤسسات التي هي أمل كل ليبي غيور على بلاده».

وفي ختام اللقاء قام الوفد بتكريم رئيس مجلس النواب بتقديم درع له على «دوره الوطني الريادي في شتى المجالات والتي تحفظ للوطن وحدته واستقلاله واستقراره وتحريره من الإرهاب».

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