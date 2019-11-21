الزعيم الكوري الشمالي يغيب عن قمة دول جنوب شرق آسيا المقررة الأسبوع المقبل

ذكرت تقارير إخبارية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لن يحضر قمة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان) المقررة الأسبوع المقبل في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية إن الزعيم الكوري الشمالي ” لا يستطيع أن يجد أي سبب منطقي للتوجه إلى بوسان” لحضور قمة الأسيان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الكوري الجنوبي “مون جاي- ان” كان قد أرسل دعوة للزعيم الكوري الشمالي في الخامس من نوفمبر الجاري.

وأضافت بلومبرج أن كوريا الجنوبية طلبت من بيونج يانج مرارا إرسال مبعوث على الأقل لحضور القمة في حال عدم حضور كيم جونج أون.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية” المصافحة والتقاط الصور في مؤتمر دولي معقد ليست له أهمية كثيرة بالنسبة لنا لن يمثل شيئا مقارنة باللحظة التاريخية التي تصافح فيها قادة الكوريتين الشمالية والجنوبية فوق جبل شعبنا، جبل بايكتو”، وهو الجبل الذي يوصف بأنه مهد الأمة الكورية.

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