حرائق الغابات تشتعل في سيدني

غطى الدخان الناجم عن حرائق الغابات المشتعلة في شمالي سيدني ، تلك المدينة الأسترالية اليوم الخميس، بينما دفعت درجات الحرارة العالية والرياح القوية السلطات إلى إصدار تحذيرات من مخاطر شديدة من الحرائق في مناطق شرق وجنوب البلاد.

وللمرة الثانية في ثلاثة أيام، نصح مسئولو الصحة في البلاد المدارس بالإبقاء على التلاميذ داخل الفصول ، وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه من غير المرجح أن ينقشع الضباب الدخاني قبل عدة أيام، مع استمرار حرائق الغابات في شمال سيدني .

وتستعر المئات من حرائق الغابات منذ أسابيع على طول الساحل الشرقي لأستراليا، مع وصول حرارة الجو إلى 40 درجة مئوية في جنوب أستراليا يوم الأربعاء.

وتم وقف إمدادات الكهرباء عن ستة آلاف منزل في منطقة اشتعال الحرائق بشبه جزيرة يورك في جنوب أستراليا لتفادي احتمال أن تتسبب خطوط الكهرباء في اشتعال حرائق.

وتستعد ولاية فيكتوريا لحرائق يحتمل أن تكون كارثية اليوم الخميس، حيث يتوقع أن تتخطى درجات الحرارة 40 درجة مئوية. ولقي ستة أشخاص حتفهم ودمر قرابة 600 منزل منذ اندلاع حرائق الغابات الشهر الماضي.

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