متظاهرو هونج كونج يتحصنون بحرم جامعي من الشرطة

لا يزال أقل من 100 محتج متحصنين د اخل إح د ى جامعات هونج كونج اليوم الخميس حيث أحاطت شرطة مكافحة الشغب بالحرم الجامعي، واختبأ بعض النشطاء بينما ظل آخرون يبحثون بجه د عن سبيل للهروب.

وقال بعض المتظاهرين لرويترز إنهم ما زالوا بالحرم الجامعي ليس لأنهم يسعون لمواجهة مع الشرطة ولكن لأنهم غير مذنبين ويبحثون عن طريق للهرب.

وقالت ميشيل، وهي طالبة عمرها 20 عاما، في حرم جامعة بوليتكنيك في شبه جزيره كولون “لن أفكر في تسليم نفسي. تسليم النفس يكون للمذنبين. ما من أح د منا هنا مذنب”.

وارتفعت أكوام القمامة حول الحرم الجامعي وتناثرت النفايات وبقايا العبوات الحارقة على الأرض. وترك الكثير من المحتجين متعلقات مثل المظلات والأقنعة الواقية من الغاز.

ولحقت أضرار بمعظم أجزاء الحرم الجامعي حيث ظهرت تلفيات في القاعات وتحطمت نوافذ. وشه د ت هونج كونج فاصلا قصيرا من المظاهرات التي ان د لعت قبل أشهر وشابها العنف في كثير من الأحيان حيث سا د ه د وء نسبي أنحاء الم د ينة خلال اليومين الماضيين قبل انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها يوم الأح د . وقالت الحكومة في ساعة متأخرة أمس الأربعاء إنها تراقب الوضع عن كثب لتقييم ما إذا كان يمكن إجراء الانتخابات بسلام. وتع د الجامعة، التي تقع في وسط شبه جزيرة كولون الصاخبة، آخر حرم جامعي لا يزال يعتصم فيه نشطاء خلال أسبوع شه د أش د أعمال عنف منذ تصاع د ت المظاهرات المناهضة للحكومة قبل أكثر من خمسة أشهر. والمحتجون غاضبون مما يرون أنه ت د خل من جانب الصين في الحريات التي وع د ت بها هونج كونج عن د ما عا د ت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصين ي عام 1997.

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