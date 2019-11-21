السلطات التركية تقمع بالقوة وقفة لإيرانيين تضامناً مع “ثورة البنزين”

العنوان_دنيزلي

فرقت الشرطة التركية وقفة احتجاجية نظمتها الجالية الإيرانية في دنيزلي، غربي البلاد، تضامنا مع مظاهرات انطلقت في مختلف مدن إيران ضد تحريك سعر البنزين.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية أن الأمن التركي قمع وقفة احتجاجية نظمها إيرانيون بميدان “الديك” في ولاية دنيزلي، تأييدا لاحتجاجات تعم إيران منذ الجمعة الماضي.

ونقلت الصحيفة تقريرا لموقع “إيران واير” المعارض، الأربعاء، أكد أن الشرطة التركية استخدمت الهراوات والعصي لتفريق وقفة الإيرانيين، كما اعتقلت عددا من منظمي الوقفة الاحتجاجية.

ونشر تقرير “إيران واير” شهادة لأحد اللاجئين الإيرانيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، دون كشف هويته؛ حيث أكد أن قوات الأمن التركية لم تسمح بتنظيم الوقفة الاحتجاجية للإيرانيين بحجة “عدم حصولهم على تصريح للتظاهر”.