الاتحاد الأوروبي يحث إيران على إنهاء العنف ضد المتظاهرين

العنوان_بروكسل

طالب الاتحاد الأوروبي، الخميس، السلطات الإيرانية بإعادة فتح الإنترنت وقنوات الاتصال، وضمان حرية التعبير وضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: “وفقا للتقارير الأخيرة، أدت الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص.. نقدم تعازينا لعائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وتابع البيان: “كما تنبغي مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحوار الشامل وليس من خلال استخدام العنف.. نتوقع أن تمارس قوات الأمن الإيرانية أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، أي عنف غير مقبول.. يجب ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع”.

كانت منظمات حقوقية دولية قد أعربت عن قلقها إزاء قطع الإنترنت في إيران؛ حيث اعتبرتها خطوة من جانب النظام الإيراني، بهدف التعتيم على أخبار قمع المحتجين الرافضين لغلاء سعر البنزين بنحو 300%.

وبلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت داخل 45 مدينة إيرانية على الأقل بعد زيادة سعر البنزين فجأة، الجمعة الماضي، نحو 200 قتيل و3000 جريح حتى الآن.