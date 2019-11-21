رئيس البرلمان العربي يدين قيام إيران باعتماد سفير لميليشيا الحوثي

أعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي عن استنكاره وإدانته بأشد العبارات اعتماد الجمهورية الإسلامية ال إيران ية سفيراً لجماعة الحوثي الانقلابية وتسليمه مقر سفارة الجمهورية اليمن ية في العاصمة ال إيران ية طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها، مؤكداً على إن هذا الموقف ال إيران ي يُعد خرقاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية الدولية ومبدأ حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصةً القرار رقم (2216) لعام 2015م.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن اعتراف الجمهورية ال إيران ية الإسلامية رسمياً بميليشيا الحوثي الانقلابية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يُعدُ سلوكاً عدائياً وانتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمن ية، ويحمل رئيس البرلمان العربي الجمهورية الإسلامية ال إيران ية مسؤولية تبعات هذا الموقف وما يُمثله من عرقلة لمساعي الحل السياسي في الجمهورية اليمينية، وتهديدٍ للسلم والأمن لدول الجوار.

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ممثلةً في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما تقوم به الجمهورية الإسلامية ال إيران ية بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمن ية، واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة للجمهورية اليمن ية في إيران من أي اقتحام أو ضرر.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي التام للشرعية في الجمهورية اليمن ية والمعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.

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