نعرف من هي ابنتك.. خطاب تهديد جديد لـ كونتي

الخطاب وفقا لجريدة “لا ستامبا” الإيطالية فأنه قادم من فلورنسا يحتوى على طلقة بندقية تستخدم للصيد ويحتوى على رسالة “نعرف أين تعيش ومن هي ابنتك”.

وتتواصل شرطة ميلانو مع اللاعب المدير الفني الذي لم يتعرف على الخط ولم تُذكره الرسالة بأي شخص.

كما شملت الرسالة أسماء عددا من عائلة المدير الفني الإيطالي السابق ليوفنتوس وتشيلسي.

وهناك احتمالية أن الرسالة قادمة من أحد جماهير الخصم، بينما تواصل الشرطة التحقيق وتحليل خط اليد.

ووفقا “إل جيورنو” الإيطالية فأن رسالة التهديد السابقة لم يتم ربطها بمشجعي الأولتراس بل هي شخص ساخط يسعى إلى الاهتمام.

كونتي تلقى مطلع الأسبوع الجاري رسائل تهديد من تم إرسالها لنادي إنتر به رسالة تهديد ورصاصة.

وأصدر النادي بيانا جاء كآلاتي: “فيما يتعلق بالقصص المنشورة اليوم، يرغب إنترناسيونالي ميلانو في توضيح أن أنطونيو كونتي لم يتلق شخصيا أي خطاب تهديد، وبالتالي لم يذهب بنفسه إلى الشرطة”.

وأتم “لقد تلقى النادي خطابا وكما هو حال البروتوكول في هذه المواقف، فقد نقله إلى السلطات المختصة”.

وفُتح تحقيقا بسبب إرسال النادي خطابا إلى السلطات الإيطالية.

ونفت زوجة كونتي ما حدث عبر حسابها على “فيس بوك” قائلة: “قصة الرصاصة ما هي إلا كذب، هناك طريقة سيئة في التواصل، وكأن الناس يستيقظون في الصباح ويخترعون شيئا دون التفكير في العواقب”.

وعانى كونتي من سخط بعض جماهير يوفنتوس عقب إعلان تدريبه لإنتر، الخصم اللدود للسيدة العجوز.

ويتنافس إنتر مع يوفنتوس الموسم الحالي على لقب الدوري الإيطالي، إذ يحل ثانيا بفارق نقطة وحيدة عن البيانكونيري في صراع الاسكوديتو.

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