دي بروين عن يورو 2020: أشعر أنها بطولة مزيفة

بلجيكا تأهلت بالعلامة الكاملة عقب حصد 30 نقطة من 10 مباريات رفقة روسيا في المجموعة التاسعة بالتصفيات.

دي بروين قال لـصحيفة “HLN” البلجيكية: “بالنسبة لي، أشعر أنها بطولة مزيفة”.

وتابع “أنه أمر مخز، أن تصبح كرة القدم عملا أكثر وأكثر “.

وتجري قرعة الملحق يوم الجمعة. ويشارك في الملحق 16 منتخبا يتأهل منها 4.

بينما تجري قرعة دور المجموعات للبطولة في 30 نوفمبر بالعاصمة الرومانية بوخارست.

وتقام البطولة في باكو (أذربيجان) وروما (إيطاليا) وميونخ (ألمانيا) ولندن (إنجلترا) وبودابست (المجر) وبوخارست (رومانيا) وأمستردام (هولندا) ودبلن (أيرلندا) وكوبنهاجن (الدنمارك) وسان بطرسبرج (روسيا) وبلباو (إسبانيا) وجلاسجو (اسكتلندا).

وتلعب إيطاليا مباراة الافتتاح في ملعبها روما ويستضيف ملعب ويمبلي بلندن مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

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