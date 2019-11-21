يونيسف تدعم قطاع التعليم في مصراتة

إيوان ليبيا – وكالات :

بحث عضو المجلس البلدي مصراتة محمد التومي، في اجتماع مع ممثل مكتب «يونيسف» في ليبيا حسين العالم، دعم قطاع التعليم في البلدية، الذي يشمل صيانة مدارس وتقديم حزمة تدريبية للمعلمين.

وناقش الاجتماع، الذي حضره مراقب التعليم بالبلدية والمديرون المختصون، الشق المتعلق ببرنامج «يونيسف» في دعم قطاع التعليم البالغ نحو 500 ألف يورو، والذي يشمل صيانة مجموعة من المدارس، وتقديم حزمة تدريبية للمعلمين، بالإضافة إلى «الحقيبة المدرسية والرياضية»، حسب بيان نشرته البلدية، اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضح البيان أن الاجتماع تطرق إلى خطة «يونيسف» وبرنامج عملها المخصص له ميزانية تقدر بقيمة 18 مليون يورو لدعم التعليم في ليبيا، وكيفية الاستفادة منه وفق المسارات المحددة من «يونيسف»، وبما يتوافق مع احتياجات وأولويات القطاع.

ويأتي اللقاء استكمالا لسلسلة الاجتماعات في إطار برنامج دعم الاستقرار في ليبيا المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي، بالشراكة بين وكالة التعاون الإيطالية ومنظمة «يونيسف»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يتضمن دعم البلديات في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.

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