مجلس النواب يطالب إيطاليا بتوضيح حول الطائرة المسيرة

إيوان ليبيا – وكالات :

طالب مجلس النواب، اليوم الخميس، السلطات الإيطالية «بتوضيح رسمي» حول التعدي على سيادة ليبيا بعد يوم من الإعلان عن تحطم طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي شمال مدينة ترهونة غرب البلاد، والتي أكد المجلس «إسقاطها من قبل القوات» التابعة للقيادة العامة للجيش.

واستنكر المجلس في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت «انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي، والتي تم إسقاطها بالقرب من مدينة ترهونة عند دخولها منطقة العمليات العسكرية للجيش الوطني».

وطالب مجلس النواب في البيان السلطات الإيطالية بـ«توضيح رسمي حول هذا التعدي على سيادة ليبيا المخالفة كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية»، معتبرا أن «مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي وتدخل في الشأن الداخلي الليبي وهي مناصرة طرفا بعينه وانتهاك للسيادة الوطنية لدولة ليبيا».

وأعلنت السلطات الإيطالية، أمس الأربعاء، تحطم طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية من طراز «آر كيو وان – براديتور» أثناء قيامها بمهمة لدعم عملية «البحر الآمن» المعنية بمراقبة السواحل الليبية.

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الإيطالية فقدان الاتصال بالطائرة في الأراضي الليبية، وقالت إنها «نفذت مهمة لدعم عملية (البحر الآمن) واتبعت خطة طيران أبلغتها للسلطات الليبية من قبل».

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