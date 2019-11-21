6 أشياء لاحظناها من مؤتمر مورينيو الأول في توتنام.. تواضع وخطأ تشيلسي

وهناك العديد من الأشياء التي لاحظناها في مؤتمر مورينيو الأول واستعرضتهم صحيفة “ميرور” الإنجليزية في تقرير لها.

قبل البدء بالحديث وجه مورينيو رسالة إلى سلفه ماوريسيو بوكيتينو مشيدا بالعمل الذي قام به على مدار خمس سنوات ونصف مع السبيرز مع الترحيب الدائم بوجوده لمصافحة لاعبيه.

وقال مورينيو: “يجب أن أهنئ بوكيتينو على العمل الذي قام به، هذا النادي سيكون منزله دائما والباب سيكون مفتوح له دائما”.

وأكمل “سيجد السعادة مجددا وسيجد فريقا عظيما وسيحظى بمستقبل مُبهر”.

لنتحلى بالصدق فمورينيو تولى مسؤولية توتنام لأنه يدرك مدى جودة العمل الذي قام به سلفه الأرجنتيني.

منذ الإعلان عن التعاقد معه كان السؤال المستمر هل ينجح مورينيو مع توتنام أم لا؟

تحدث الجميع عن أخطائه في ولايته الأخيرة مع تشيلسي وتجربته مع مانشستر يونايتد لكن لم يتحدث أحد حول نجاحه مع بورتو وإنتر ميلان وحتى تشيلسي في الولاية الأولى.

لذا قال مورينيو ساخرا: “ارتكبت الكثير من الأخطاء في مسيرتي ولن أرتكبها مجددا، سأرتكب أخطاء جديدة”.

اعتمد بوكيتينو على إقامة مرانين في اليوم الواحد للاعبي توتنام لكن مورينيو قال إنه ينوي تغيير ذلك.

وقال: “الأمر لا يتعلق بي بل باللاعبين ومحاولة التقدم من دائرة الاستقرار، أحتاج للتحكم في كثافة التدريب وبث النشا”.

في كل مؤتمر تجد مورينيو يصف نفسه بطريقة مختلفة مرة استثنائي ومرة رجل سعيد والآن هو المتواضع.

وقال مورينيو: “أنا متواضع بما فيه الكافية لتحليل مسيرتي وليس فقط العام الأخيرة ولكن المشاكل التي وقعت فيها والحلول”.

وأكمل “لطالما كنت متواضعا المشكلة هي إنكم لم تفهموا ذلك، كنت متواضع بطريقتي”.

وبسؤاله عن هل خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أثرت على لاعبي توتنام قال: “لا أعلم، فأنا لم أخسر نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل”.

متواضع جدا.

قال مورينيو سابقا إنه لن يدرب توتنام أبدا لأنه أحد مشجعي تشيلسي ولكن اليوم تغير ذلك فما هو السبب.

أجاب “قلت ذلك قبل أن يقر ر تشيلسي إقالتي”.

الآن خطأ انتقال مورينيو إلى النصف الأبيض من شمال لندن يعود إلى رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي.

لطالما ارتبط اسم مورينيو ببعض من لاعبي توتنام أبرزهم هاري كين وتوبي ألدرفيلد وكريستيان إيريكسن وإيريك داير وداني روز.

وعما ماذا قال لهم أجاب “قلت لهم إنني أتيت إلى هنا بسببهم، حاولت ضم بعض منهم لأندية أخرى وبعض آخر لم أحاول لأنني أعرف مدى صعوبة ذلك”.

فمن سيحصل على رضا مورينيو مع توتنام ومن لا؟ سنرى.

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