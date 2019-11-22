العثيمين يعلن الاحتفال بذكرى الـ 50 عاما لإنشاء التعاون الإسلامي برعاية خادم الحرمين

أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن احتفالية المنظمة بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشائها والتي سوف تقام في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، الإثنين المقبل 25 نوفمبر 2019. وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده الخميس، 21 نوفمبر 2019، في مقر الأمانة العامة بالمنظمة، وشارك فيه السفير الدكتور سعود كاتب وكيل وزارة الخارجية لشئون الدبلوماسية العامة بالمملكة العربية السعودية.

وتوجه الأمين العام للمنظمة بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية الكريمة لحفل اليوبيل الذهبي على إنشاء المنظمة، وللدعم المتواصل للمنظمة منذ نشأتها وحتى اليوم، مشيرا إلى المكانة الخاصة التي تمتاز بها المملكة التي ترأس الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، ولريادتها الروحية والسياسية والاقتصادية في العالم الإسلامي.

وشدد الأمين العام على توسع المنظمة وازدياد اختصاصاتها منذ تأسيسها قبل نصف قرن وحتى اليوم، وأكد أنها تعمل في العديد من المجالات والملفات كالقضية الفلسطينية ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، لافتا إلى إنشاء منصة إليكترونية لهذا الغرض، تتمثل في مركز صوت الحكمة الذي يعمل على التصدي لخطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه الدكتور العثيمين إلى أنه قد جرى توجيه الدعوات إلى الدول الأعضاء بالمنظمة، لافتا إلى أن الاحتفالية التي سوف تنطلق يوم الإثنين المقبل، ستحظى بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء.

بدوره، تقدم السفير سعود كاتب بالتهنئة إلى الأمين العام والأمانة العامة بهذه المناسبة، مستذكرا المقاصد النبيلة التي أنشئت من أجلها المنظمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونشر الوحدة والتضامن بين شعوب الأمة الإسلامية. ونوه السفير كاتب، بشعار الاحتفالية؛ “متحدون من أجل السلم والتنمية”، مشيرا إلى أن الأمة الإسلامية هي في حاجة ماسة إلى مقاصد هذا الشعار، ومشددا على دور المملكة العربية السعودية في دعمها العمل من أجل تحقيق هذه المقاصد. من جانبه، قال السفير يوسف بن محمد الضبيعي الأمين العام المساعد للشئون السياسية، إن احتفالية الخمسين عاما تأتي تنفيذا للقرار رقم 46/10 – ق. ت والصادر عن الدورة 46 لمجلس وزراء الخارجية (أبوظبي، 1-2 مارس 2019)، بحيث يتبع هذا الاحتفال، احتفالات أخرى لاحقة في الدول الأعضاء بالمنظمة. وقال السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة، إن مهرجان منظمة التعاون الإسلامي المصاحب للاحتفالية سوف يتضمن ندوة كبرى تستعرض أهم المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تعمل المنظمة من أجلها.

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