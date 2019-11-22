الرئيس البرازيلي بولسونارو يؤسس حزبا جديدا شعاره الله الوطن العائلة

أسس الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو حزبا جديدا أطلق عليه “التحالف من أجل البرازيل” وشعاره “الله، العائلة، الوطن” الذي يؤمن به الإنجيليون، وذلك بعد خصومة مع الحزب الذي أوصله إلى رئاسة البلاد قبل عام.

وقال خلال حفل إطلاق الحزب في فندق فخم في العاصمة برازيليا “لو كنت فعلت هذا في وقت مبكر لكنا حصلنا على مئة نائب وسيناتور عن كل ولاية”.

وهذا تاسع تغيير لحزب في تاريخ بولسونارو (64 عاما) في مسيرته السياسية طوال ثلاثين عاما.

وكان الحزب الذي غادره “الحزب الاجتماعي الليبرالي” الذي لم يكن له وزن قبل انضمام بولسونارو إليه في مارس 2018، استفاد من الموجة الشديدة المحافظة التي أوصلته للرئاسة وحصل على المقاعد، أكثر من خمسين نائبا في البرلمان وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ في الانتخابات الأخيرة.

وعلى حساب الحزب الجديد الرسمي على تويتر الذي يضم حتى الآن نحو 150 ألف مشترك، كثيرا ما ترفق عمليات اقتباس التغريدات بشعار “الله، العائلة، الوطن”. وبحسب برنامجه، يركز الحزب الجديد على “إجلال الله والدين” و”الدفاع عن الحياة والدفاع الشرعي عن النفس وعن العائلة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا