تليجراف: مورينيو يريد ضم إبراهيموفيتش لـ توتنام

قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنام يرغب في التعاقد مع السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

وارتبط اسم إبراهيموفيتش بالانتقال إلى أكثر من ناد، كان أبرزهم ميلان في الآونة الأخيرة، في ظل عدم ارتباطه بأي عقد عقب رحيله عن لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو يريد ضم صاحب الـ38 عاما لتغطية رحيل فيرناندو يورينتي، وكبديل للمهاجم هاري كين.

“هذا الدور قد يناسب زلاتان في هذه المرحلة من مسيرته في ظل رغبته العودة للكرة الأوروبية من جديد” هكذا أكدت “تليجراف”.

وأوضحت أن توتنام لا ينوي تغيير سياسته الخاصة بالرواتب من أجل إبرا، ولكن الأكيد أن هناك اهتماما حقيقيا مع قدوم مورينيو.

على الجانب الآخر لا ينوي المدرب البرتغالي الضغط من أجل قدوم اللاعب الذي اجتمع معه في مانشستر يونايتد، إذ يضع في أولويته دعم الخط الخلفي.

وكان مفوض الدوري الأمريكي قال سابقا أن إبرا وقّع لـ ميلان في وقت سابق ().

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط مع لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي قبل أن يعلن رحيله.

وسبق لإبرا أن ارتدى قميص ميلان إذ لعب للروسونيري موسمين حقق خلالهما لقب الدوري والسوبر الإيطالي.

ومع مانشستر يونايتد لعب إبراهيموفيتش 53 مباراة سجل خلالها 29 هدفا وصنع 10.

video:1

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا