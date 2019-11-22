مباحثات تركية وروسية بخصوص وحدات أكراد شمال شرق سوريا

وكالات- قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الخميس إن بلاده تبحث مع روسيا كيفية التعامل مع استمرار وجود مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في المناطق التي يشملها اتفاق بين البلدين.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أنقرة يوم 23 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز. تحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في أرشيف.

وقال أكار يوم الخميس إن من الممكن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في إدلب عندما تنسحب القوات الحكومية وراء الخطوط المتفق عليها مسبقا مع روسيا.

وكانت أنقرة أوقفت عمليتها العسكرية التي استهدفت بها وحدات حماية الشعب الشهر الماضي بعد الاتفاق مع موسكو على انسحاب الوحدات الكردية من مساحة من الأرض شرقي نهر الفرات وكذلك من مدينتي تل رفعت ومنبج غربي النهر.

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