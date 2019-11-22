بريطانيا تبدأ عملية إعادة أيتام الدواعش من سوريا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الخميس، إن المملكة المتحدة تساعد في عودة الأيتام الذين توفي ذووهم في سوريا “لأنه الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به”.

وأضاف راب في بيان يؤكد عودة أوائل هؤلاء الأطفال، أن هؤلاء “الأبرياء واليتامى، ما كان يجب أن يتعرضوا أبداً لأهوال الحرب”.

وأضاف “لقد سهلنا عودتهم إلى بلادهم، لأنه كان الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. الآن يجب السماح لهم بالخصوصية ومنحهم الدعم للعودة إلى الحياة الطبيعية”.

ولم تصدر وزارة الخارجية تفاصيل أخرى.

وفي رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مسئول العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية في شمال سوريا، إنه تم تسليم ثلاثة أطفال إلى السلطات البريطانية الخميس. وكتب عبد الكريم عمر على تويتر “تم تسليم ثلاثة أيتام بريطانيين من أسر داعش إلى وفد يمثل وزارة الخارجية البريطانية”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا