تعليق الجامعة العربية على الوضع في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

إعتبر الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي أن هناك تعقيدات ضخمة بالمشهد الليبي حالياً، مشيراً إلى أنه بالرغم من وجود اهتمامات وتدخلات خارجية لكن هذا لا يعني إعفاء الليبيين من مسؤولياتهم.

زكي طالب في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أمس الخميس الجميع بتحمل أدواره فلا يمكن حدوث تدخل من دون موافقة بعض الأطراف الليبية بالتالي فإن “مسار برلين” هدفه توفير بيئة إقليمية ودولية حاضنة لتفاهمات ليبية – ليبية وليس حل الأزمة الليبية من الخارج وإنما المساعدة على الحل.

وأوضح أن مسار برلين تم بمبادرة بين المبعوث الدولي غسان سلامة والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تواصلت مع قادة عدة دول إقليمية ودولية ومنظمات ووجهت إليهم الدعوة لتسمية ممثليهم في هذا المسار وبالفعل تم ذلك .

وشدد على أن العمل جارٍ للخروج بمواقف توافقية تسمح للمجتمع الدولي الحديث بصوت واحد فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا.

كما بيّن أن المبادرة الألمانية تتعامل مع الواقع الراهن الذي أصبح في وضع بالغ الدقة خاصة بعد المواجهات العسكرية والسلاح والوضع الاقتصادي والمالي الحرج وصولاً إلى استعادة الدولة مع العلم أن اتفاق الصخيرات موجود أيضاً للمساهمة في هذا الهدف.

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