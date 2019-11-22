لواء الصمود ينشر آلياته على الطريق الساحلي

إيوان ليبيا – وكالات :

قال قائد لواء الصمود مصراته التابع لقوات الوفاق صلاح بادي، المدرج على قائمة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة وقائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، «إنه حتما سيطبق العادل في بلادنا ولا نبغي أن يكون بيننا مجرم أو قاتل أو ظالم ولا أحد يتعدى على حدود الناس، وأننا جئنا نقاتل المجرمين في المحاور»، بحسب قوله

وخلال مقطع مصور له أمام مسجد مولاي محمد بطريق القرة بولي وسط مجموعة من قوات الوفاق، تابع بادي: “المقاتلون في المحاور (قوات الوفاق) عند العودة إلى منازلهم بمصراته أو الخمس أو زلتين يتعرض لهم مجرمون وقطاع طرق يعيشون بيننا، أما المجرمين (قوات الجيش)، فسيدفعون الثمن غالي وسيتم القضاء عليهم جميعا»، وفق قوله.

وأكمل: “هناك مجرمون بيننا يقطعون الطريق على المقاتلين في المحاور الذي يقاتلون ويدافعون عن أعراض الناس وعن العاصمة وعن البلاد كلها، فهؤلاء هم الأحرار الذين يستحقون الحياة لا بد أن يحكموا ليبيا”

وأردف: «نحن رجال مواجهة وجئنا لصد المجرمين الذين أتوا من المنطقة الشرقية»

وقال، موجها حديثه لأهالي المناطق المذكورة:«لم نفعل معكم أي سيئة لكن عليكم أن تتصدوا لهؤلاء المجرمين، فلا يمكن أن نواجه في المحاور ونتصدى لهؤلاء المجرمين في الداخل»

وعلى جانب آخر، قال القيادي في لواء الصمود أحمد بن عمران ، في تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية، إنهم نشروا عربات مسلحة على طول الطريق الساحلي بين منطقة القرة بوللي وطرابلس “لتأمين الطريق من أية خروقات من قبل القوات المعادية”، في إشارة لقوات الجيش الليبي.

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