ليبيا البلد الذى تغير إلى الأسوء … بقلم / محمد الامين هجان

كان البلد قبل تدخل حلف شمال الأطلسى فى عام 2011لإسقاط نظام العقيد معمر القذافى يوصف بجنة افريقيا ، وأغنى دولة فيها حيث كان نظام العقيد القذافى يتحكم فى دول وجماعات من بوركينا فاسو إلى منطقة دارفور مما كان له أثر كبير على إستقرار دول الساحل والصحراء التى تحولت اليوم الى وكر مخيف لعصابات تهريب المخدرات والاسلحة والبشر ، لقد ضخ نظام العقيد القذافى فى قارة افريقيا أكثر من 60 مليار دولار فى شتى المجالات ليصبح منافس شرس للقوى العظمى فى القارة وهذا كان من أهم الاسباب التى دعت القوى العظمى للتخلص من نظام حكمه وليس التدخل لحماية المدنين كما روجت الاله الاعلامية لهذه القوى العظمى.

البلد مقسم واقيعا على الارض

قد لايعرف الكثيرين من غير المتخصصين فى الشأن الليبى أن ليبيا مقسمة فعلياً على الارض كدولتين منذ إنشاء المصرف المركزى فى البيضاء الموازى لمركزى طرابلس وهذا بسبب امتناع رئيس مركزى طرابلس فى 2016 من تحويل الأموال إلى حكومة شرق ليبيا حيث يقوم مركزى البيضاء بطباعة عملة موازية فى روسيا لحل مشكلة السيولة الخانقة فى المنطقة الشرقية مما تسبب فى ارباك كبير يدفع ثمنه الاقتصاد والمواطن الليبى.

اقتصاد استهلاكى مكبل بالفساد

لم يقوموا بعمل أى خطط تنمية أو مشروعات ذات جدوى اقتصادية للمواطن الليبى منذ تسلم المعارضة المدعومة من حلف الناتو وواشنطن للسلطة ، فمنذ ثمانى سنوات لم يتغير شىء سوى وزيادة الفقر والفساد وانيهار للمنظومة الصحية والتعلمية وتراجع الخدمات وسوء أحوال البنية التحتية رغم أن دخل البلد من عائدات النفط يقدر بحوالى 2مليار دولار شهرياً.

صناع الحرب الأهلية ووقودها

لا أحد ينكر أن ليبيا الأن تعيش أكبر حرب أهلية منذ سنوات لم تشهدها مثيلاتها منذ إستقلالها رغم أن جزء منها هو لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير الاراضى الليبية من قبضة المجموعات المسلحة والمتطرفة وهو ما تقوم به قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، هذه الحرب لم تخلف العديد من الخسائر المادية والبشرية فحسب بل جعلت البلد أكثر هشاشة ، وتحول البلد إلى ساحة مفتوحة للحروب بالوكالة ، واختبار للاسلحة الامريكية والاوربية الجديدة .

مصر والامارات صوت العقل فى حل الأزمة الليبية

لازالت مصر التى دفعت فاتورة كبيرة جراء الفوضى التى خلفها حلف شمال الناتو جراء إسقاط نظام العقيد القذافى سواء على المستوى الامنى أو الاقتصادى حيث تحاول مصر جاهدة مع دولة الامارات على الخروج من هذه الازمة الخانقة التى تمثل تهديدا كبيرا لدول الجوار والساحل والصحراء، فالتحالف المصرى الاماراتى فى ليبيا هدفه الاساسى هو عودة الاستقرار والأمن وبناء مؤسسات الدولة الليبية وبناء جيش وطنى قادر على فرض الامن والقانون وحماية حدود البلاد ، بغض النظر على من يحكم أو يختاره الشعب الليبى ، وهذا ما لايتوافر فى كثير من أطراف حل النزاع فى ليبيا .

((توقعات))

سوف تزداد الأوضاع فى الجنوب الليبى سوءاً طالما أنه ساقط من ذاكرة الحكومات فى ليبيا منذ أسقاط نظام العقيد القذافى ، حيث يمتلك الجنوب الليبى ثروات كبيرة منها النفط والماء ، وأخرها أكتشاف الذهب فى عام 2013 فى سلسلة جبال تبستىالواقعة على الحدود الليبية التشادية والذى أصبح خاضعاً لعمليات التنقيب الغير شرعية ، بالإضافة إلى تفشى مرض الايدز نتيجة انتشار أعمال البغاء بين السكان المحلين ومهاجرين افارقة.

الكاتب / محمد الامين هجان : ماجستير اقتصاد من كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة ومتخصص في الشؤون الليبية‎

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