الرئيس الصيني: نرغب في التوصل لاتفاق تجاري مبدئي مع أمريكا

قال الرئيس الصين ي شي جين بينج اليوم الجمعة إن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة وإنها تسعى لتفادي حرب تجارية، لكنها لا تخشى أيضا الرد حين تقتضي الضرورة.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن النزاع التجاري الممتد منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم يزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي عبر تعطيل سلاسل التوريد، وتقليص الاستثمار وكبح ثقة الشركات.

وقال شي لممثلين منتدى دولي وفقا لتقرير من ممثل لوسائل إعلام “نرغب في التوصل إلى اتفاق ‭’‬المرحلة واحد على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.

“حين تقتضي الضرورة سندافع، لكننا نعمل بنشاط في مسعى لكى لا يكون هناك حرب تجارية. لم نبدأ هذه الحرب التجارية وهي شيء لا نريده”.

جاءت تصريحات شي ردا على أسئلة من ممثلين في منتدى الاقتصاد الجديد الذي تنظمه بلومبرج إل.بي في قاعة الشعب الكبرى في بكين. وقال خبراء تجاريون وأشخاص مقربون من البيت الأبيض لرويترز إن اتمام اتفاق المرحلة واحد قد يُؤجل إلى العام المقبل، مع طلب بكين إلغاء أكثر شمولا للرسوم الجمركية ورد واشنطن بالمزيد من الطلبات من جانبها.

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