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استمرار إضراب المعلمين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع ” بوابة إفريقيا الإخبارية “، على هامش الملتقى الوطني الأول لنقابات وتنسيقيات معلميي ليبيا والذي استضافته نقابة المعلمين ببلدية اجدابيا يومي السبت والأحد الماضيين.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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