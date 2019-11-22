استمرار إضراب المعلمين

إيوان ليبيا – وكالات :

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع ” بوابة إفريقيا الإخبارية “، على هامش الملتقى الوطني الأول لنقابات وتنسيقيات معلميي ليبيا والذي استضافته نقابة المعلمين ببلدية اجدابيا يومي السبت والأحد الماضيين.

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