برنامج لتأمين الجنوب والحدود مع الدول المجاورة

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن آمر المناطق العسكرية الجنوبية بالجيش الليبي بالقاسم الأبعج ، أن القيادة العامة للجيش وضعت برنامجا متكاملا لتأمين الجنوب والحدود مع الدول المجاورة (السودان وتشاد والنيجر والجزائر).

وخلال لقائه مع أعيان وحكماء مكون التبو بمدينة مرزق، الخميس، أوضح الأبعج أن خطة القيادة العامة للجيش تتضمن تفعيل الأجهزة الأمنية في المناطق الجنوبية (الكفرة، مرزق، أوباري، غات)، وبناء مديريات أمن وإدخال الشرطة وتسيير دوريات التأمين.

وتابع: “البرنامج يتضمن إعادة بناء القوات المسلحة على أساس سليم تتبع الدولة الليبية ولا تتبع أي تيار قبلي أو جهوي، مشددا على سعي القيادة العامة للتنمية والإصلاح وحل مشاكل الشباب في الجنوب الليبي بعد تنفيذ الخطة الأمنية.

وأشار آمر المناطق العسكرية الجنوبية، إلى أهمية تنظيم تجارة العبور وبناء سوق حرة، وخلق فرص العمل للشباب الليبي في كل المجالات.

وأعلن مكتب إعلام مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية،أمس الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أن آمر المجموعة بلقاسم الأبعج، عقد اجتماعا مع الذين جددوا تأييدهم للقيادة العامة للجيش بإمرة خليفة حفتر.





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