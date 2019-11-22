مؤتمر ساري: في الوقت الحالي لابد من استبعاد رونالدو

يوفنتوس يستضيف أتالانتا في افتتاح الجولة الـ 13 عقب العودة من التوقف الدولي.

ساري قال في المؤتمر الصحفي عن البرتغالي: “ليس هناك حاجة لتوضيح موقف كريستيانو رونالدو، في الوقت الحالي لابد من استبعاده من أجل الحصول على الراحة”.

وتابع “أخبرنا يوم الثلاثاء بأنه ليس بخير، وهدفنا هو تواجده في مباراة دوري أبطال أوروبا”.

رونالدو رغم خروجه بديلا في آخر مباراتين مع يوفنتوس، إلا أنه شارك أساسيا مع منتخب البرتغال وسجل 4 أهداف في مواجهتي ليتوانيا ولوكسمبورج.

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وعما قاله بيب جوارديولا بأن مواجهة أتالانتا تشبه الذهاب لدكتور الأسنان رد “هم فريق جيد فنيا وقوي، لن يكون الأمر سهلا خصوصا خارج القواعد”.

أليخاندرو جوميز قائد أتالانتا كان قد تحدث في وقت سابق مع مدرب مانشستر سيتي عقب التعادل الذي جمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا ().

وتطرق للحديث عن الإصابات “مشكلة أليكس ساندرو أقل خطورة من المتوقع، ولدينا مشكلة في ركبة أدريان رابيو ويشعر خوان كوادرادو بألم في الظهر، بينما سيتواجد ميراليم بيانيتش”.

وأضاف “بلاس ماتويدي لا زال يشعر بألم ضعيف، لقد تدرب معنا وسوف يكون متاحا”.

وأتم عن النتائج “ننمو بسبب النتائج في الوقت الحالي، ليس ثابتا لكننا نلعب بطرق مختلفة، لكن ليس علينا أن نمضي على عكس خصائص اللاعبين، نحن بحاجة إلى حل وسط”.

يوفنتوس لم يخسر حتى الآن في الموسم الحالي، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن إنتر، وحجز مقعدا في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

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