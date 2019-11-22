لاعب أرسنال السابق لـ في الجول: لو كنت مشجعا لتوتنام لقلقت بسبب مورينيو.. و3 أسئلة هامة

وصرح كلارك قائلا: “لم أتفاجئ من قيام توتنام بذلك التغيير، كنت أشعر منذ الصيف الماضي أن بوكيتينو سيرحل قبل نهاية الموسم”.

وأضاف “لم يكن الأرجنتيني سعيدا واللاعبين لم يلعبوا بسعادة، بوكيتينو مدرب جيد جدا لكن فترته مع الفريق انتهت، أعتقد أنه أراد بناء فريق جديد هذا الموسم لكن الإدارة لم تسمح له، فأصيب بإحباط كبير”.

وتابع “سرعة وصول مورينيو لم تصدمني أيضا، ليفي لم يكن ليقيل بوكيتينو من منصبه إلا إن كان هناك مدرب جديد جاهز لتولي المهمة”.

وأكمل “بعد ما حدث في مانشستر يونايتد، لم يكن مورينيو ليحلم بوظيفة أفضل من تلك في الدوري الإنجليزي”.

وتابع “لم يتمكن من رفضها، المفاجأة الوحيدة بالنسبة لي أن مورينيو لن يمتلك أموالا كبيرة لإنفاقها، لدي 3 أسئلة حيوية عادة كان يعمل مع الأندية التي تنفق أموالا كبيرة فقط، هل يعني ذلك أن توتنام سيغير استراتيجيته؟”.

وواصل لاعب المدفعجية السابق حديثه لـFilGoal.com قائلا: “مورينيو مدرب يمر بمرحلة انهيار كبيرة، تلك مغامرة كبيرة من ليفي، هل يمكن للبرتغالي التعامل مع اللاعبين الشباب؟”.

وأردف “هل مورينيو قادر على خلق بيئة إيجابية بدون تعليقات مسممة؟ تلك أشياء مجهولة”.

المدرب البرتغالي تولى تدريب نادي توتنام خلفا لماوريسيو بوكيتينو بعد ساعات قليلة فقط من إقالة المدرب الأرجنتيني.

وكان مورينيو بلا عمل بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2019 على خلفية سوء نتائج الفريق.

وتابع “أشعر أن مورينيو سيحسن مستوى الفريق كثيرا في فترة قصيرة، ربما يفوز ببطولة، لكن مثل كل المرات السابقة يمكنني فقط أن أرى، نهاية سيئة وقبيحة للغاية”.

وأكمل “لا أعتقد أنه يلائم توتنام، ليفي وجوزيه شخصيتان قويتان للغاية، لكي يعمل الأمر يجب أن يمنح ليفي كل شيء يطلبه مورينيو منه”.

ويستهل مورينيو مشواره مع توتنام بمواجهة وست هام يونايتد يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكمل كلارك: “لو كنت مشجعا لنادي توتنام لقلقت، قد ينتهي الأمر بشكل كارثي، مورينيو يجب أن يكون لديه سلوك جديد وأن يكون أكثر إيجابية وتعاونا مع اللاعبين الشباب”.

وواصل “تلك خطوة للخلف أيضا لجوزيه لكن بعد ما حدث في يونايتد كان الضرر كبيرا، إنه بحاجة لإثبات أن بإمكانه النجاح في ظروف مختلفة، مورينو عادة يفوز بالألقاب، وهذا تطور بالنسبة لتوتنام، لكن أيضا لديه أحلام كبيرة خارج الملعب، سينتهي الأمر بشكل سيء، السؤال هو إلى متى ستدوم الأوقات الجيدة؟”.

وأتم “إن فشل مورينيو فتوتنام سيضيع كل تلك السنوات التي قضاها لخلق ثقافة مع بوكيتينو هباء، بالنسبة لجوزيه لن يكون له أي مستقبل مجددا في الدوري الإنجليزي”.

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