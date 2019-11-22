خسائر الخطوط الليبية بسبب الطائرة المُحتجزة

إيوان ليبيا – وكالات :

كشف المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية بنغازي- عز الدين المشنون لـ218 أن خسائر احتجاز طائرة الشركة الوحيدة في مصراتة منذ 6 أيام بلغت مليوني دينار.

وأضاف المشنون في تصريحاته أن 1500 موظف يتبعون الشركة تضرروا من هذه الخسارة، كون معاشاتهم ستتأثر بسببها، بحسب تقديره، مُشيراً إلى أن إجمالي المرتبات يبلغ 4.5 مليون دينار شهرياً.

وكان المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية قد أعلن الأحد الماضي عبر 218 عن احتجاز طائرة الشركة في مطار مصراتة من قبل مساعد مدير المطار، حسين بلاعو.

وأوضح أن الطائرة كانت في رحلة صيانة إلى مطار مصراتة، قبل أن يتم منعها من الإقلاع بعد انتهاء عمليات الصيانة، بأمر من بلاعو.

وحذّر عز الدين من استمرار احتجاز الطائرة مع اقتراب موسم العمرة الذي يُصادف شهر ديسمبر المُقبل.

واضطرت إدارة الشركة في طرابلس لاستئجار طائرة من الخطوط التونسية لإعادة المسافرين العالقين في تونس، فيما استأجرت إدارة الخطوط الليبية بالمنطقة الشرقية طائرة من الخطوط الأفريقية لإعادة المواطنين العالقين من مصر والأردن.

وسبق أن ناشدت إدراة الخطوط الجوية الليبية بالمنطقة الشرقية عقلاء ومشائخ مدينة مصراتة للتدخل والإفراج عن الطائرة المحتجزة.

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