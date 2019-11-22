مشروع في الكونغرس لتعزيز دور واشنطن في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

تقدّم عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون لتعزيز دور الولايات المتحدة في ليبيا وفرض عقوبات على الأفراد اللذين يُؤججون العنف والصراع في ليبيا.

ويقتضي المشروع بدعم الحل السلمي للأزمة الليبية، وضرورة الخروج باستراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي، وملاحقة أي حكومات أجنبية متورطة بالتدخل في الصراع الليبي.

وصاغ المشروع كل من السيناتور كريس كونس، ليندسي غراهام، كريس مورفي، وماركو روبيو، بحسب ما ذكرته صحيفة doverpost.

وفي ذات السياق، قال السيناتور كريس كونس إن الصراع في ليبيا يمثل أزمة إنسانية تُضعِف استقرار المنطقة وتوفر الفرص للجماعات المتطرفة لتوسيع نفوذها.

وأكد كريس أن الوقت قد حان لكي تلعب الأمم المتحدة دوراً بناءً في إنهاء الحرب في ليبيا ووقف تداعياتها الإقليمية والدولية، مُبدياً تطلعه لأن يمثل هذا المشروع إشارة واضحة لجميع الأطراف مفادها أن واشنطن ملتزمة بدعم السلام والاستقرار في ليبيا.

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