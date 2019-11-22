السفير محمد البدري: نسعى لارتقاء العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى يليق بالبلدين وتاريخهما

قدم السفير محمد البدري ، أوراق اعتماده عصر، اليوم الجمعة، سفيرا لجمهورية مصر العربية إلى الرئيس الصين ي شي جين بينج.

وقال السفير محمد البدري ، في تصريحات خاصة اليوم، إنه يتمنى ان ترتقي العلاقات بين البلدين إلى المستوى الذي يليق بمكانتهما بين دول العالم وعلاقاتهما التاريخية.

وأضاف أن مصر تتجه بحكمة إلى إحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين، مشيرا أن مصر استقبلت نصف مليون سائح صيني العام الماضي، وأن جهود الوزيرة السياحة رانيا المشاط تسعى إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر .

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