البرنامج المدني البولندي يقر مرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية التمهيدية

أقر حزب البرنامج المدني البولندي، المنتمي لتيار الوسط، مرشحين اثنين للانتخابات التمهيدية الرئاسية.

وأصبحت الحاجة لاختيار مرشح لحزب البرنامج المدني، وهو أكبر قوى معارضة في البلاد، ضرورة ملحة بعدما أعلن دونالد توسك، رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب البرنامج المدني، في وقت مبكر من نوفمبر أنه لن يخوض انتخابات 2020.

واختير توسك الأسبوع الجاري، رئيسا جديدا ل حزب الشعب الأوروبي .

وأحد المرشحين هي مالجورزاتا كيداوا-بلونسكا، نائبة رئيس المجلس الأدنى بالبرلمان ومرشحة الحزب لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحصلت على أعلى عدد من الأصوات عبر البلاد، لتتغلب بسهولة على ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم الحزب الخصم “القانون والعدالة”، في دائرتها وارسو.

ومنافسها هو ياسيك ياسكوفياك، عمدة مدينة بوزنان بغرب البلاد منذ 2014 ومستثمر سابق.

وكان من المتوقع أن يخوض السباق أشخاص آخرون، ولكن انتهى الأمر إلى مرشحين اثنين فقط.

ومن المقرر أن يعقد الخصمان المنتميان لنفس الحزب مناظرة في السابع من ديسمبر، بينما سوف يتم اختيار مرشح الحزب في 14 من نفس الشهر.

وسوف يواجه الفائز الرئيس الحالي أندري دودا المدعوم من حزب القانون والعدالة، ولايزال دودا المتسابق الأوفر حظا في استطلاعات الرأي.

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