مقتل وإصابة 3 من رجال الشرطة بينهم ضابط في انفجار عبوة جنوب الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراق ية مساء اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة، بينهم ضابط، بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد .

وقال النقيب أحمد العبيدي إن “انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية في ناحية حمام العليل20 كيلومترا جنوب الموصل مساء اليوم، أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ضابط برتبة نقيب بالشرطة بجروح خطيرة”.

وعلى صعيد آخر نفذت خلية الصقور الاستخبارية اليوم عملية استباقية استهدفت عناصر داعش بسلسلة جبال بادوش بادوش 25كيلومترا شمال غرب الموصل.

وذكر بيان للخلية أن “قوات في خلية الصقور وفريقها التكتيكي وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت وبعملية استباقية، من قتل ستة من عناصر داعش كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل”.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراق ية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهائيا.

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