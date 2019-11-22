العراق ..بغداد تشتعل والجنوب على صفيح ساخن

العنوان_بغداد

احتدم الوضع في العراق اليوم الجمعة، وخصوصا في العاصمة بغداد، مع اتساع المواجهات بين قوات الأمن وجموع المنتفضين، خصوصا في شارع الرشيد التاريخي الشهير وسط العاصمة.

فقد قتل أربعة متظاهرين، بينما أبرزت المرجعية الشيعية العليا أهمية إنجاز قانون جديد للانتخابات يراه المحتجون غير كافٍ لتلبية مطالبهم.

وقتل أكثر من 340 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وأفادت مصادر طبية إن القتلى الأربعة سقطوا بالقرب من جسر الأحرار، بالإضافة إلى 68 جريحا. وأوضحت المصادر أن اثنين من القتلى سقطا بالرصاص الحي، في حين قضى الآخران لإصابتهما بشكل مباشر بقنبلة غاز مسيل للدموع. وترفع هذه الحصيلة عدد الذين قضوا في أقل من 48 ساعة في بغداد إلى ثمانية، بعدما كانت مصادر أمنية وطبية أفادت الخميس عن وقوع أربعة قتلى في مواجهات ليل الأربعاء الخميس عند جسري السنك والأحرار.

واندلعت مواجهات في شارع الرشيد، أحد أبرز الأحياء التراثية في بغداد، على مقربة من جسر الأحرار، حيث قام المحتجون برشق الحجارة، وردت قوات الأمن بقنابل الغاز.

وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة الى الكرخ حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده. وتحولت ساحة التحرير وسط بغداد على مقربة من الجسور الثلاثة، إلى نقطة رئيسية للاعتصامات والاحتجاجات التي يشارك فيها الآلاف يوميا. وتشهد بعض الليالي مواجهات بين محتجين يحاولون التقدم على الجسور المقطوعة، وقوى الأمن التي ترد باستخدام الرصاص وقنابل الغاز. واتهمت منظمات حقوقية قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز بشكل مباشر، ما يتسبب بمقتل بعض المحتجين جراء اختراقها جماجمهم وصدورهم.

وخارج العاصمة، تواصلت الاعتصامات والتظاهرات على نطاق واسع في مدن الجنوب مثل الكوت والحلة والنجف وكربلاء والناصرية والديوانية. وعكس محتجون رفضهم لخطوات السلطة السياسية واكتفائها بالوعود.