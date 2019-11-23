بالفيديو – في ليلة عودة نيمار.. باريس سان جيرمان يتخطى ليل دون عناء

الأرجنتينيان ماورو إيكادري، وآنخل دي ماريا سجلا الهدفين في الشوط الأول.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد ليل عند 19 نقطة في المركز السادس.

الفارق بين باريس سان جيرمان ومُطارده مرسيليا ارتفع إلى 11 نقطة مؤقتا، وهو نفس الفارق بين مرسيليا ونيم الأخير.

video:1

وشهدت المباراة عودة نيمار جونيور لتشكيل باريس سان جيرمان بعد تعافيه من الإصابة، إذ يرجعه ظهوره الأخير مع بطل فرنسا إلى 5 أكتوبر الماضي يوم الفوز على آنجيه.

ورغم الانتصار، كان بي إس جي مهددا بالتأخر في النتيجة مبكرا عندما سدد البرتغالي تشيكا من مسافة قريبة، لكن الكوستاريكي كيلور نافاس تألق وحافظ على نظافة شباكه.

ومن الهجمة الخطيرة الأولى، تقدّم باريس سان جيرمان في النتيجة بعد عرضية من إيدريا جانا جاييه، تابعها إيكاردي بلمسة بسيطة في الشباك بالدقيقة 17.

الهدف الثاني جاء سريعا في الدقيقة 30 بواسطة دي ماريا بعد تمريرة يوليان دراكسلر، ليقتل المباراة عمليا.

فرصة الثالث سنحت لـ دراكسلر نفسه في الدقيقة 55، لكنه أطاح بالكرة أعلى المرمى.

في المقابل واصل نافاس تصدياته المميزة، وأبعد تسديدة لويز أراوجو الخطيرة بالدقيقة 58.

وشهدت الدقيقة 65 خروج نيمار ودخول كيليان مبابي، استعدادا لمواجهة ريال مدريد بعد أيام في دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا