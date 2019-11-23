مواعيد مباريات السبت 23 نوفمبر 2019.. عودة الدوري وظهور مورينيو ونهائي ليبرتادوريس

يقدّم مواعيد مباريات السبت 23 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.

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بعد شهر ويوم من توقف الدوري المصري، تعود المسابقة المحلية للدوران بمباراتين ضمن الجولة الرابعة.

طنطا يستقبل طلائع الجيش في الثانية والنصف مساءً عبر أون سبورت وتايم سبورتس.

كما يلعب المقاولون العرب وأسوان في الخامسة مساءً عبر أون سبورت وتايم سبورتس.

في العاشرة مساءً، يُقام نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو البرازيلي وريفربليت الأرجنتيني بالعاصمة البيروفية ليما من مباراة واحدة.

المباراة تُنقل عبر beIN Sports 1، ويعلق عليها حسن العيدروس.

في مباراته الأولى كمدرب لـ توتنام هوتسبير، يواجه جوزيه مورينيو فريق وست هام يونايتد بالجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

المباراة تقام في الثانية والنصف مساءً، وتُنقل عبر beIN Sports 2 بتعليق يوسف سيف.

كما يحل ليفربول المتصدر ضيفا على كريستال بالاس في الخامسة مساءً عبر beIN Sports 2، ويعلق عليها جواد بدة.

وفي نفس التوقيت يلعب أرسنال أمام ضيفه ساوثامبتون، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 1 ويعلق عليها أحمد البلوشي.

أما قمة الجولة فتقام في السابعة والنصف مساءً بين مانشستر سيتي وتشيلسي، وتُنقل عبر beIN Sports 2 بتعليق رؤوف خليف.

في الجولة 14 للدوري الإسباني، يحل برشلونة ضيفا على ليجانيس الذي يقوده خافيير أجيري في الثانية مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 3 ويعلّق عليها خليل البلوشي.

كما يحل أتليتكو مدريد ضيفا على غرناطة في السابعة والنصف مساء عبر beIN Sports 3 بتعليق عصام الشوالي.

ويختتم ريال مدريد السهرة الإسبانية باستضافة ريال سوسيداد في العاشرة مساء عبر beIN Sports 3، ويعلّق عليها علي محمد علي.

في الجولة 13 للدوري الإيطالي، يعود كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي لملعب سان سيرو الذي شهد فترته الذهبية كمدرب، ليواجه ميلان في السابعة مساء عبر beIN Sports 4، قمة بتعليق حفيظ دراجي.

قبل ذلك، في الرابعة مساء، يستقبل أتالانتا البطل يوفنتوس beIN Sports 4 بتعليق خالد الحدي.

وفي السهرة، يستقبل تورينو نظيره إنتر ميلان في العاشرة إلا ربع مساء عبر beIN Sports 4 بتعليق سوار الذهب.

في الجولة 12 للدوري الألماني، يترقب ماوريسيو بوكيتينو فريقه المستقبلي المحتمل: بايرن ميونيخ.

الزعيم البافاري يحل ضيفا على فورتونا دوسلدورف في الرابعة والنصف مساءً عبر beIN Sports 5 بتعليق محمد بركات.

بالعودة إلى الصدمات المحلية، تخُتتم السبت مواجهات الدور التمهيدي الأخير لكأس مصر بـ 7 مواجهات، أبرزها الترسانة والأولمبي في الرابعة إلا ربع مساءً.

صدام شرس تشهده البطولة العربية عندما يلعب الوداد البيضاوي أمام غريمه التقليدي الرجاء في التاسعة مساءً، مباراة تُنقل عبر أبو ظبي الرياضية الأولى، بتعليق فارس عوض وعصام عبده.

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