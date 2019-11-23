ضبط عصابة مختصة في سرقة وبيع الآثار

إيوان ليبيا – وكالات :

كشف مدير مكتب الإعلام بجهاز الظواهر السلبية والهدامة التابع للقيادة العامة بمدينة بنغازي، أيوب العرفي، أمس الجمعة، تفاصيل كشف عصابة تمتهن سرقة وبيع القطع الأثرية.

وقال العرفي، إنه «بعد التحري وجمع المعلومات عن التشكيل العصابي، جرى القبض على أحد المتهمين في مدينة بنغازي وهو أحد سكان مدينة شحات بمنطقة الجبل الأخضر، التي توجد المدينة الأثرية، تم استدراج المقبوض عليهما الآخرين عن طريقه في كمين محكم وتم ضبطهما متلبسين، وهما واحد من بنغازي والآخر من شحات».

وأوضح العرفي أن المقبوض عليهم الثلاثة «اعترفوا خلال الاستدلال والتحقيقات الأولية بتجارتهم في القطع الأثرية»، مؤكدًا أن «الجهاز صادر كل ما بحوزتهم من قطع أثرية، وسيتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

وأشار العرفي إلى أن جهاز الظواهر السلبية والهدامة «سيسلم القطع الأثرية إلى مصلحة الآثار بالحكومة الليبية الموقتة بمحضر تسليم وتسلم رسمي».

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