موعد عودة الركاب العالقين في عمان والإسكندرية

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، البدء في تسيير رحلات لعودة الركاب العالقين في عمان والإسكندرية، اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.

وحسب بيان نشره مطار مصراتة الدولي، أمس الجمعة، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، فإن عودة الركاب العالقين «ستكون عبر مطار تونس بواسطة طائرة مؤجرة من جمهورية تونس، قبل أن يعود الركاب إلى أرض الوطن عبر طائرة الخطوط الجوية الليبية».

ووجه البيان الشكر للمسؤولين في المجلس الرئاسي ووزارة المواصلات بحكومة الوفاق، والشركة الليبية الأفريقية القابضة، ومديري الشركات الناقلة، على جهودهم المبذولة لـ«سرعة إعادة الركاب».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا