قاض أمريكي يأمر إيران بدفع 180 مليون دولار بسبب اعتقال صحفي

أمر قاض أمريكي إيران، أمس الجمعة، بدفع نحو 180 مليون دولار للصحفي بصحيفة “واشنطن بوست” جاسون رضايان وعائلته تعويضا عن اعتقاله عام 2014 .

وأطلقت إيران سراح رضايان عام 2016 بعد احتجازه لمدة 544 يومًا.

وقال القاضي ريتشارد ليون، من محكمة مقاطعة كولومبيا في القرار الذي أصدره في 30 صفحة إن “احتجاز رجل رهينة وتعذيبه للحصول على ورقة ضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة أمر مشين، يستحق العقاب وبالتأكيد يحتاج للردع”.

وقال ليون إن رضايان “لديه صعوبة في النوم ويستيقظ أحيانا وهو يصرخ بسبب الكوابيس”، بعدما تعرض للتعذيب من السلطات الإيرانية.

وأمرت المحكمة إيران بدفع 150 مليون دولار في صورة تعويضات تأديبية لكل من رضايان وزوجته ماري وشقيقه علي. كما أمرت المحكمة إيران بدفع نحو 24 مليون دولار تعويضا عن الألم والمعاناة والخسائر الاقتصادية التي تعرض لهم رضايان وملايين إضافية لزوجته وشقيقه. وكان رضايان يطالب بتعويضات تأديبية قيمتها مليار دولار. وأدين رضايان بالتجسس في محاكمة سرية في إيران أدانتها جماعات حقوق الإنسان الدولية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا