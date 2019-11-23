الجيش الأمريكي يعلن فقدان أثر طائرة بلا طيار في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكيّة، أمس الجمعة، فقدان أثر طائرة بلا طيّار تابعة للجيش الأمريكي كانت تُحلّق فوق ليبيا، حيث تدور معارك بين القوّات الموالية للمشير خليفة حفتر وقوّات حكومة الوفاق الليبيّة .

وقالت القيادة العسكريّة الأمريكيّة لإفريقيا (أفريكوم) في بيان، إنّ الطائرة غير المسلّحة “فُقِدت فوق طرابلس” الخميس.

وأضافت أنّ هناك تحقيقًا جاريًا بشأن هذه الحادثة التي لم يتمّ تقديم مزيد من التفاصيل حولها.

يأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت القوّات الموالية لحفتر، الرجل القويّ في شرق ليبيا، الأربعاء أنّها أسقطت طائرة إيطاليّة بلا طيّار كانت تُحلّق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.

وتشهد ليبيا نزاعًا وفوضى، منذ سقوط الزعيم السابق معمّر القذافي في العام 2011.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا