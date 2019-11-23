جاسوس صيني سابق يطلب اللجوء إلى أستراليا

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت أن جاسوس ا صينيا سابقا، كان قد انشق ولجأ إلى أستراليا، يسعى للحصول على اللجوء في البلاد، بعد الكشف عن عمليات تدخل سياسي من قبل بكين لمسئولي الاستخبارات الأسترالية.

وقالت صحف من مؤسسة “ناين ميديا” الإعلامية إن وانج “ويليام” ليكيانج كان يقدم مجموعة من أسرار التجسس الصين ية لوكالة مكافحة التجسس الأسترالية (اسيو) منذ أن قرر الانشقاق في مايو الماضي.

ونقلت شركة (ناين) عن وانج قوله في بيان لوكالة اسيو في أكتوبر الماضي “كنت أشارك بشكل شخصي وشاركت في سلسلة من أنشطة التجسس”.

ونقلت صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” التابعة لشركة “ناين” عن وانج قوله إنه متورط في عمليات سرية لتقويض الحركة الديمقراطية في هونج كونج وفي جهود للتدخل في النظام السياسي في تايوان وأستراليا.

وأضاف خلال مقابلة عبر الفيديو مع قناة (تشانال ناين) التلفزيونية، في تصريحات تم بثها باللغة الإنجليزية “إنه السبب الرئيسي لقدومي إلى استراليا لطلب اللجوء. فور العثور علي، ستكون سلامتي في خطر”. وزعم أنه شارك في عمليات سرية للتسلل إلى جامعات ووسائل الإعلام في هونج كونج. وأضاف أنه كان جزءا من الفريق الذي خطف باعة الكتب الذين كانوا يبيعون كتبا أثارت استياء الحزب الشيوعي الصين ي. ويعيش وانج حاليا في سيدني مع زوجته وابنه الرضيع بتأشيرة سياحية وطلب اللجوء السياسي، حسب الصحيفة. وفي مقابلة، سيتم بثها غدا الأحد على قناة “تشانل ناين”، قال وانج إنه إذا عاد “سيموت”. وذكر وزير الخزانة الأسترالي جوش فيدنبرج للصحفيين اليوم السبت ان مزاعم التجسس و جاسوس ا صينيا منشقا هي “مسألة حساسة” يتم التحقيق بشأنها من قبل السلطات المعنية. ونقلت قناة “إيه.بي.سي” عن فيدنبرج قوله للصحفيين “إنها تقارير مزعجة للغاية والقضية الآن في أيدي هيئات تطبيق القانون المختصة” وقال زعيم المعارضة، انطوني البانيز للصحفيين إن طلب وانج للحصول على اللجوء هو “قرار للحكومة” وهو يسعى من أجل إحاطة بشأن القضية لدى الهيئات المناسبة الأسبوع المقبل. ونقلت قناة “إيه.بي.سي” عن البانيز قوله “نحتاج إلى التأكيد على أن السيادة الوطنية لأستراليا محمية”. وأضاف “نعرف أنه حدد مجموعة من الأنشطة التي وضعته بوضوح في ظرف، من خلاله يكون هناك مطلب شرعي للجوء”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا