وزير الخارجية الألماني يحتج لدى نظيره التركي على اعتقال محام

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن احتجاجه لدى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على اعتقال محام تركي يعمل لحساب السفارة الألمانية في أنقرة.

وقال ماس اليوم السبت عقب لقائه تشاووش أوغلو على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة ناجويا باليابان: “قلت له مجددا إننا لا نتفهم الأمر حقا”، مضيفا أنها واقعة “لا يمكن فهمها” مثل وقائع اعتقال كثيرة أخرى.

وفي المقابل، قال تشاووش أوغلو لماس إن الواقعة قيد النظر من قبل القضاء التركي الآن، مضيفا أنه يعتزم الإبقاء على حوار بشأنها.

ووصف ماس العلاقات الألمانية-التركية بـ”الصعبة”، وقال: “لكن يتعين علينا البقاء على حوار معا”.

يذكر أن الشرطة التركية ألقت القبض على المحامي منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وربما كان لدى المحامي بيانات حساسة لأشخاص منحدرين من تركيا طلبوا اللجوء السياسي في ألمانيا ، وسقطوا بذلك في أيدي تركيا حاليا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا