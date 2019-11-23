سول طلبت من واشنطن المساعدة في حل قضايا عالقة مع طوكيو

قالت وزارة الخارجية ال كورية الجنوبية في بيان، إن وزيرة الخارجية كانج كيونجوا طلبت اليوم السبت من الولايات المتحدة المساعدة في حل قضايا عالقة مع اليابان .

كانت الوزيرة ال كورية الجنوبية قد التقت مع جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ناجويا بوسط اليابان ، وذلك بعد يوم من عدول بلادها عن قرار بالانسحاب من اتفاق لتبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان .

وقالت الوزارة في بيانها إن كانج وسوليفان اتفقا على التواصل عن كثب لحل أمور أخرى منها المشاركة في تكاليف الدفاع.

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