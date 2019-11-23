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سول طلبت من واشنطن المساعدة في حل قضايا عالقة مع طوكيو

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت وزارة الخارجية ال كورية الجنوبية في بيان، إن وزيرة الخارجية كانج كيونجوا طلبت اليوم السبت من الولايات المتحدة المساعدة في حل قضايا عالقة مع اليابان .

كانت الوزيرة ال كورية الجنوبية قد التقت مع جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ناجويا بوسط اليابان ، وذلك بعد يوم من عدول بلادها عن قرار بالانسحاب من اتفاق لتبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان .

وقالت الوزارة في بيانها إن كانج وسوليفان اتفقا على التواصل عن كثب لحل أمور أخرى منها المشاركة في تكاليف الدفاع.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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