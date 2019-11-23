جوارديولا: لماذا يعتقد الناس أني لست سعيدا في سيتي؟

ورد الإسباني بقوة قائلا في مؤتمر صحفي:”لماذا على الناس أن تعتقد أني لست سعيدا هنا؟ لأننا خسرنا في أنفيلد أو لأننا خسرنا 3 مباريات حتى الآن في الموسم؟ هذا سبب غريب ليقال إني لست سعيدا أو راضيا بوجودي هنا”.

واستمر “بيب” الفائز مع سيتي بكل الألقاب المحلية في الموسم الماضي “سأرحل حين أشعر أن فريقي لا يتبع طريقتي ليقدم في أنفيلد الأداء الذي ظهر عليه. في هذه اللحظة سأقول، يا للهول، أفتقد فريقي وبعد ذلك قد أتواصل مع رئيسي في العمل وأقول: ربما علينا أن نجتمع لنتحدث”.

واستدرك المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونخ “لكن لا يراودني ذلك الشعور. ربما تتحدث مع اللاعبين ويقولون لك شيئا مختلفا، لكن لا يراودني ذلك الشعور. إن لم يكن الأمر كافيا، في الموسم المقبل سنكون أفضل”.

ورد جوارديولا على من يقارنون موسمه الحالي بموسمه الرابع مع برشلونة الذي خسر فيه الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالقول:”في ذلك الموسم فزنا بأربعة ألقاب، آسف، لم يكن سيئا. كان موسما جيدا ولعبنا أفضل كرة قدم في النادي لأننا كنا نعرف بعضنا البعض”.

وأضاف “لذا إذا سأل الناس هل أود البقاء؟ أود البقاء، لا توجد أسباب تدفعني للرحيل، راض بشكل كبير للعمل مع هذا النادي، هؤلاء اللاعبون، ولو اعتقد الناس أني سأستقيل أو سأُقال بسبب هذه النتائج ولتخلفي بفارق 9 نقاط عن الصدارة فإنهم لا يعرفونني”.

وتراجع سيتي حامل لقب الدوري للمركز الرابع في ترتيب الموسم الحالي من البطولة، بات على بعد 9 نقاط من المتصدر ليفربول.

ويستعد سيتي لمواجهة قوية يوم السبت أمام ضيفه تشيلسي، ثالث الترتيب.

ويخوض جوارديولا (48 عاما) موسمه الرابع مع سيتي، وفاز مع بستة ألقاب حتى الآن.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا